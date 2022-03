Drake dévoile la pochette de son nouvel album

Drake est décidément très attaché à ses racines. Pour la pochette de son nouvel album dévoilée dans la nuit de dimanche à lundi sur Internet, l'artiste canadien a tout simplement mis en avant le symbole de la ville de Toronto, la Tour CN.

Paris a sa Tour Eiffel, Toronto a sa Tour CN (comme Canadien National). Drake a choisi le symbole de sa ville natale pour illustrer son nouveau disque "Views From The 6" qui sortira le 29 avril. La pochette montre un gros plan de la partie visitable de la tour haute de 553 mètres sur laquelle on aperçoit le rappeur tranquillement assis à l'extérieur, à quelque 351 mètres du sol.

Sur son post dévoilant l'illustration, Drake a écrit ces quelques mots en légende : "À la ville que j'aime et les gens qui y habitent... Merci pour tout #VIEWS". Si peu d'informations officielles sont connues, "Views" pourrait être un double album avec notamment "Pop Style" en trio avec Jay-Z et Kanye West et "One Dance" que celui qu'on surnomme Drizzy a déjà partagé. Les titres "Tell Me" et "Faithful" pourraient eux aussi fait partie du nouvel album.