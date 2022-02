Innovation à Rouen : déplacer des montagnes en un seul geste, c'est possible

À l'initiative du projet "Télécom'hand", la start-up rouennaise Siatech, qui a vu le jour grâce à l'incubateur Seinari. Objectif : proposer une télécommande universelle, maintenue par un bracelet doté de nombreux capteurs de mouvements et reliée à une bague qui l'active d'une simple pression des doigts. Un geste suffit ensuite à ordonner un mouvement à une machine, telle qu'un pont-roulant. Initialement, ce projet avait été développé dans le cadre d'un challenge étudiant (le tremplin des génies) que les trois camarades de l'École supérieure d'ingénieurs en génie électrique (Esigelec) de Saint-Etiennes-du-Rouvray avaient alors remporté.

Productivité et sécurité

"Elle a un double avantage, insiste Frédéric Hamain, directeur général de l'entreprise naissante. La télécom'hand permet d’obtenir des gains de productivité de l'ordre de 20%, tout en améliorant la sécurité des travailleurs et la réduction des troubles musculo-squelettiques." Il sera ensuite possible d'étendre cette technologie à des grues de chantier ou encore des appareils de levage utilisés dans l'industrie et la logistique.

Pratique : Informations et contacts sur http://www.telecomhand.com/