Caen. Ecologique et design, l'eau est purifiée à 97% grâce à son système

A 26 ans, l'ingénieur Eliot Martin a déjà monté sa startup Drop!, grâce à Normandie Incubation. Il a créé un système de filtration d'eau innovant, grâce à un charbon actif. L'eau qui est consommée va ainsi être assainie et purifiée de tous pesticides (efficacité à 99,6%) ou polluants éternels (97%). "Le charbon actif va être très efficace pour les polluants émergents qui vont rester dans l'eau après filtration." Aucun plastique ne compose ses fontaines, et elles sont entièrement fabriquées en France.

"C'est comme une éponge"

Le procédé est simple. Pour sa fontaine, il s'agit de deux carafes empilées. Entre les deux va être glissé un petit sachet de charbon actif : "C'est comme une éponge avec des trous de différentes tailles qui vont être adaptées à certains polluants, à certaines molécules." L'eau, une fois passée dans le "filtre", est ainsi purifiée.

Sur les effets à long terme de l'eau non filtrée, même si l'eau en France est "bonne par rapport à d'autres pays", elle n'est pas sans effet. Par exemple "les microplastiques ça peut entraîner de la neurodégénérescence, ou les polluants éternels et pesticides, des cancers", explique-t-il.

Une plus value par rapport au marché

Mais quelle différence avec celles déjà dans le commerce ? "Déjà, ce sont des produits qui sont en général pas français, faits en Asie." Ensuite, les produits contiennent du plastique, notamment des cartouches, très chères et qui font des déchets. Eliot Martin ajoute : "Et puis filtrer de l'eau dans du plastique alors que le plastique, c'est un polluant… c'est un petit peu un non-sens." Enfin c'est un point d'honneur pour lui, le design de sa fontaine. "C'est aussi un objet d'art, avec un verre soufflé à la main, des découpes très précises, etc.".

Tous les objets Drop! sont à retrouver sur le site de la startup : dropfontaine.com. "Une fois que vous avez acheté le produit, le coût d'usage est très faible", seul le charbon est à changer une fois par an.