Caen. Dans le Calvados, l'entreprise Sombox conçoit des "boîtes" à sieste

Imaginez le pire. Vous êtes sur l'autoroute et après quelques centaines de kilomètres vous vous endormez. C'est ce qui est arrivé à Yann Buet, cofondateur de Sombox, ce qui lui a valu un accident de la route et une grosse frayeur.

Un projet innovant 100% normand

C'est aussi ce qui lui a donné l'idée de créer un endroit agréable et privé qui permettrait à des automobilistes de se reposer "entre 30 minutes et une nuit entière" avant de reprendre la route.

Le jeune entrepreneur en a parlé à son ami Harold Pétiard et quatre ans plus tard les deux compères ont pu présenter leur premier prototype au Pole de formation et de recherche en santé de Caen (Calvados). Pour les deux jeunes, originaires de Caen, il aurait été impensable de créer ce projet ailleurs.

La fabrication s'est faite avec beaucoup d'entreprises locales. D'ailleurs, hormis quelques composantes, la Sombox est essentiellement made-in-france.

Un partenariat avec Total

Pour Yann Buet, la Sombox permet "d'optimiser le sommeil sur la plus courte période possible".

Les deux entrepreneurs ont signé un partenariat avec Total et devraient installer leur première Sombox "dans une station Total pilote" en 2018. Ils sont toujours à la recherche d'investisseurs pour développer davantage leurs projets.

