Innovation. Skwheel, le ski électrique de Normandie, s'expose à Las Vegas

Goûter à la sensation de dévaler les pistes sans devoir attendre d'être en vacances à la neige : c'est la raison qui a conduit Antoine Massebeuf, habitant de Conteville, dans l'Eure, à se lancer il y a sept ans dans la conception de skis électriques. Rejoint par son frère Romain et par Joseph Dahirel, il commercialise officiellement Skwheel - contraction de ski et de wheel, "roue" en anglais - à l'occasion du CES de Las Vegas, le salon mondial des nouvelles technologies, qui se déroule du samedi 6 au dimanche 14 janvier aux Etats-Unis.

30km d'autonomie

"Après plusieurs prototypes, nous avons terminé l'industrialisation et sommes prêts à lancer la production de paires en grande quantité", détaille Joseph Dahirel, en charge de la stratégie financière et de la commercialisation. Skwheel peut être utilisé "sur le sable, dans la montagne, sur la pelouse ou sur l'asphalte, il permet de reproduire les sensations de godille, comme au ski, grâce à un système de pivot sous la roue avant". Contrairement au roller, il n'est pas nécessaire de patiner pour avancer. "Tout est électrique, avec un moteur de 600 watts dans chacune des roues qui permet au produit de nous tracter partout, sur toute surface, poursuit Joseph. On a même remonté des pistes de ski vertes et bleues cet été." La paire possède une autonomie de 30 kilomètres et se recharge en deux heures. Une manette permet d'accélérer et freiner.

Joseph Dahirel : Skwheel, comment ça marche ? Impossible de lire le son.

Des stations de ski intéressées

Accompagné par le Réseau Entreprendre Normandie Estuaire et Initiative Le Havre Estuaire, le trio prévoit d'implanter un entrepôt d'assemblage sur le territoire havrais. Sa présence à Las Vegas permettra de lancer les précommandes. "Ce sera l'occasion pour nous de gagner en visibilité, de s'affirmer comme les premiers au monde à avoir mis au point ce produit et de directement attaquer un marché mondial, pas seulement français." Au CES, le produit sera proposé aux alentours de 1 800€ la paire. Au moins 50 000 euros sont nécessaires à Skwheel pour lancer la production. "L'objectif est de dépasser ce curseur", ambitionne Joseph Dahirel. Dans un contexte de réchauffement climatique, l'entreprise normande a déjà été contactée par des magasins de stations de ski, qui y voient une opportunité de diversifier leurs activités.

Joseph Dahirel : pourquoi aller à Las Vegas ? Impossible de lire le son.

Vidéo : à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, le skipper et champion de ski Aurélien Ducroz a testé Skwheel