Louise Attaque, Jain et L.E.J. artistes les plus présents lors des festivals cet été

25 fois, Louise Attaque domine le classement. Le groupe sera notamment présent le 13 avril à Bourges, le 13 mai au festival Art Rock, le 21 mai sur la scène Vulcain du festival Papillons de Nuit, le 26 juin à Solidays ou encore le 2 juillet aux Eurockéennes de Belfort.

Jain se place sur la deuxième marche du podium. L'auteur-compositrice-interprète toulousaine a 22 scènes de prévues. Elle est talonnée par L.E.J. (19 fois), ex-æquo avec Ibrahim Maalouf et Jeanne Added.

Les artistes qui complètent ce top 15 se tiennent dans un mouchoir de poche. Hyphen Hyphen, The Shoes, Synapson, Birdy Nam Nam seront présents sur 18 festivals, Feu! Chatterton, Tryo, Naaman ont 17 dates chacun. Enfin, Oxmo Puccino, Last Train et Louane ont 16 scènes de programmées cet été.

Top 15 des artistes les plus présents sur les scènes cet été :

1 Louise Attaque

2 Jain

3 L.E.J

4 Ibrahim Maalouf

5 Jeanne Added

6 Hyphen Hyphen

7 The Shoes

8 Synapson

9 Birdy Nam Nam

10 Feu! Chatterton

11 Tryo

12 Naaman

13 Oxmo Puccino

14 Last Train

15 Louane