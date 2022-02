CINEMA Kung-fu panda 3, le bon plan des vacances

Aujourd'hui je vous parle du film d'animation des Studios dreamworks : Kung-fu panda 3.

Il n'est pas toujours facile de faire une suite, ici DES suites en l’occurrence, d'un film à succès. Ce qu'apporte une nouvelle franchise de fraîcheur peut très vite être entaché par la poursuite d'un but financier. Mais ici, pas de panique, Dreamworks a fait le job !!

L'aspect visuel est toujours aussi soigné que dans les 2 opus précédents, un vrai régal pour les yeux, que la 3D vient rehausser. La musique est toujours au top, elle vous donne envie de bouger dans la salle ! Concernant l'histoire, c'est Po qui est au centre du film, ses acolytes guerriers sont clairement relégués au second voire au troisième plan. Po le panda, le guerrier dragon, va devoir se trouver et savoir qui il est pour affronter une terrible menace qui pèse sur le monde, incarné par un très méchant buffle.

Avec quelques sentences biscornues comme l'aime la mythologie chinoise, le film poussera aussi les jeunes spectateurs (et les autres pourquoi pas!) à une introspection. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-mêmes et c'est là que la vie vous offrira le plus !

Un message sympathique, des images flashy et des musiques punchy, le cocktail est parfait pour une belle sortie cinéma en famille ! Aucun risque de vous ennuyer avec ce film, actuellement au cinéma.