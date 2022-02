Bientôt un accord sur des aménagements cyclables le long des voies Teor à Rouen ?

Une piste cyclable a remplacé, l'espace d'une soirée vendredi 1er avril, la voie de circulation allant de la place St-Marc jusqu'au croisement entre la rue de la République et la rue Alsace-Lorraine. À l'initiative de cette opération, l'association Sabine qui plaide depuis un an pour la création d'aménagements permettant aux vélos de circuler sur cet axe où cohabitent actuellement deux-roues, Teor et voitures. Car aujourd'hui, les cyclistes empruntant le plateforme Teor restent sous la menace d'une verbalisation. Mais Guillaume Grima, de Sabine, résume l'absurde de la situation : "Aujourd'hui, si je suis à vélo Place St-Marc et que je veux aller à Holy Moly rue de la République, je dois remonter par la rue d'Amiens puis redescendre la rue de la république ou bien passer par les quais haut rive droite. Cela multiplie par trois le trajet !"

Deux solutions

Sabine a proposé de remédier à cette situation en proposant deux solutions : "Soit interdire la voie de circulation actuelle aux voitures hors livraisons et riverains et y installer deux aménagements cyclables, soit créer une zone de rencontres où les voitures sont limitées à 20km/h et ne sont pas prioritaires par rapport aux vélos." Mais là où les collectivités opposaient jusqu'ici une fin de non recevoir, la donne pourrait changer : "Nous avons reçu le 8 mars un courrier du maire reconnaissant la légitimité d'aménagements sur cet axe", assure Guillaume Gruma. Mais depuis, les deux parties ne se sont pas rencontrées. Peut-être la piste cyclable bricolée le 1er avril par les militants fera réagir les élus...

Vendredi 1er avril, après s'être réunis sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Rouen, puis avoir réalisé un tracé de piste cyclable rue Alsace Lorraine, la cinquantaine de manifestants ont poursuivit leur chemin dans le calme en direction de la rive gauche.

🚲 Les #cyclistes ont manifesté dans le calme ce vendredi soir à #Rouen pour de meilleures conditions de circulation. pic.twitter.com/1s8GcpRFz6 — tendanceouest (@tendanceouest) 1 avril 2016