CINEMA Five, une comédie française réussie

Je vous parle aujourd'hui du film Five avec Pierre Niney.

Ce film est une comédie moderne, qui nous invite dans le quotidien d'une bande de potes qui se connaissent depuis toujours. Soudés comme les doigts de la main, chacun a sa place naturelle dans ce groupe et respire la spontanéité. Cela se ressent à l'écran avec une impression de grande complicité entre les acteurs. J'ai donc eu l'impression de partager leurs aventures : comme entre amis, les vannes fusent, les critiques comme les coups de gueule et les fous rires.

La question posée est « jusqu'où iriez-vous pour vos amis ? » mais finalement la réponse n'est pas si importante. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment cette spontanéité et toutes les situations qui prêtent à rire. Je n'ai pas eu l'impression d'une succession de sketchs comme on peut parfois en trouver dans certaines comédies. Le tout est cohérent, et le rythme est bien enlevé. Les enchaînements sont parfaits, avec une bande son très bien adaptée, qui apporte indéniablement un plus à tout cela.

Les personnages sont hauts en couleurs, chacun à leur façon. On s'y attache forcément et j'ai toujours eu hâte de savoir où leurs galères allaient les mener.

Five est un film qui m'a fait beaucoup rire, naturel et spontané comme la jeunesse qu'il décrit. C'est un film à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.