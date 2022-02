La sylviculture expliquée aux enfants à la Maison des forêts de St-Etienne-du-Rouvray

Plantées en fonction de la qualité du sol, les essences les plus représentées dans la forêt de Saint Etienne-du-Rouvray sont les chênes rouges, les pins sylvestres et les châtaigniers. « Le chêne rouge sera coupé aux alentour de ses 80 ans, mais tout dépend des essences et de l’usage que l’on veut en faire », explique l’animateur. Le promeneur du dimanche n’a pas forcément conscience du chantier permanent qu’est la forêt domaniale constamment entretenue par l’ONF. Certains arbres de la forêt sont volontairement sacrifiés pour privilégier les plus prometteurs : « Seuls les arbres les plus vieux seront destinés à l’ameublement. Les différentes éclaircies serviront à produire de la matière première pour les usines à papier ou seront transformés en panneaux de particules ».

Comment fonctionne la production de bois

Au cours de cette balade forestière commentée, Guillaume emmène le public sur deux parcelles : l’une est une parcelle jeune, l’autre est déjà âgée. Cela permet de comprendre comment l’ONF gère la production de bois. « Les parcelles sont renouvelées par abattage, plantation ou ensemencement. La coupe d’ensemencement permet le renouvellement de la forêt. Au moment de la coupe finale des arbres, on laisse des semenciers sur le site. Ce sont les arbres les plus droits, les plus gros et les plus beaux d’un point de vue sylvicole, bref ceux qui ont le meilleur patrimoine génétique. On les laisse fructifier et on attend que les semis des graines soient légèrement développés. Quand la quantité de semis est suffisante, on abat les semenciers et une nouvelle génération de forêt naît ».

Les forêts ne disparaissent pas

Cette animation permet ainsi de faire tomber beaucoup d’idées préconçues : « Les forêts ne disparaissent pas, assure Guillaume, et ce n’est pas mal de couper un arbre ». Une fois abattu par l’acheteur, l’arbre sera mis en séchage sur une place de dépôt, taillé en planche ou en poutre puis placé en four pour terminer le séchage avant que ne commence sa nouvelle vie sous de nombreuses formes. Les arbres de la forêt de St Etienne voyageront ainsi dans toute l’Europe.



Pratique. Jeudi 7 avril à 15h. Maison des forêts à Saint-Etienne-du-Rouvray. Gratuit. Réservation conseillée au 02 35 52 93 20