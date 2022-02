Paris (AFP). Légions d'honneur: Louis Gallois, Jean-Louis Etienne, Joan Sfar, Edgar Morin distingués

Cette promotion civile récompense 535 personnes, dont 433 chevaliers, 73 officiers et 22 commandeurs. Cinq d'entre elles sont nommées grands officiers et deux grand'croix, les deux distinctions les plus élevées. Les promotions civiles appliquent la parité homme-femme depuis 2007. Ex-patron de la SNCF de 1996 à 2006, puis d'EADS (2007-2012), Louis Gallois, nommé grand officier, a été chargé par le gouvernement de rédiger en 2012 un rapport sur la compétitivité française. Le médecin et aventurier Jean-Louis Etienne, passionné de l'Arctique, est élevé au rang de commandeur. Dans le monde du cinéma, plusieurs personnalités sont à l'honneur, le réalisateur marseillais Robert Guédiguian (chevalier), la réalisatrice Coline Serreau (officier), l'acteur Pierre Arditi (officier) et le réalisateur Jacques Perrin (commandeur). L'écrivain Benoîte Groult devient grand officier et le violoniste Renaud Capuçon chevalier, tout comme le dessinateur Joan Sfar, auteur de la BD à succès "Le Chat du rabbin" qui est distingué à seulement 44 ans. Deux anciens ministres, l'un de droite (Culture), Jean-Jacques Allaigon, et l'autre socialiste (Economie), Pierre Moscovici, aujourd'hui commissaire européen, deviennent respectivement commandeur et chevalier. Personnalités du monde intellectuel, le sociologue et philosophe Edgar Morin et la juriste Mireille Delmas-Marty sont nommés grands officiers, l'historien Paul Veyne, auteur du récent "Palmyre, l'irremplaçable trésor" devient officier. Le haut magistrat et ancien membre du Conseil constitutionnel Guy Canivet est également récompensé, devenant grand officier. Le scientifique Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique en 1997 et membre de l'Académie des sciences, est élevé au rang de grand'croix, rejoignant les 69 autres titulaires de la plus haute dignité de la Légion d'honneur. Dans le domaine économique, le PDG de Safran, Jacques Desclaux, la directrice générale du site d'e-commerce Sarenza Hélène Boulet-Supau, et le gérant d'Hermès international Axel Dumas sont faits chevaliers. L'ancien chef économiste du FMI Olivier Blanchard est élevé au grade d'officier. Figures de la mode, Agnès b. devient commandeur et Alber Elbaz officier. Deux grands cuisiniers sont à l'honneur et fait chevaliers: Gilles Goujon, crédité de trois étoiles depuis 2010 par le guide Michelin pour son travail à "L'auberge du vieux puits" à Fontjoncouse (Aude), et Christian Le Squer, aux commandes des fourneaux de l'hôtel George V à Paris et détenteur de trois étoiles depuis cette année. Le recteur de la mosquée Ohtmane de Villeurbanne Azzedine Gaci, considéré comme l'une des figures libérales de l'UOIF (Union des organisations islamiques de France) devient chevalier. Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien, aujourd'hui doyen de l'Ecole des affaires internationales de Sciences Po Paris, devient commandeur. Il est décoré en tant qu'étranger vivant en France, comme quatre autres personnes. La promotion de Pâques est la première des promotions civiles de 2016, avant celle du 14 juillet et du 1er janvier prochain. Avec les deux promotions militaires annuelles, quelque 3.000 personnes sont chaque année distinguées dans la Légion d'honneur, fondée par Napoléon Bonaparte en 1802 et qui compte aujourd'hui 93.000 membres au total.

