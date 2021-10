Paris (AFP). Légion d'honneur: les victimes et héros des attentats de janvier et du Thalys distingués

Vingt nominations sont liées à ces attentats. Parmi les personnes nommées chevalier figurent les dessinateurs Charb, Cabu, Honoré et Tignous, la chroniqueuse Elsa Cayat et le correcteur de presse Mustapha Ourrad, tués dans l'attentat du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Le dessinateur Georges Wolinski et le chroniqueur Bernard Maris, également tués dans l'attentat contre la rédaction de l'hebdomadaire satirique, avaient déjà été distingués comme chevalier de la Légion d'honneur, le premier en 2005, le second en 2014. La promotion régularise les nominations comme chevalier faites par anticipation pour les quatre otages de l'Hyper Cacher tués le 9 janvier 2015: Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab et François-Michel Saada. Il en va de même pour les lieutenants Franck Brinsolaro et Ahmet Merabet, tués le 7 janvier 2015 à Paris, le brigadier Clarissa Jean-Philippe, tuée le 8 janvier 2015 à Montrouge (Hauts-de-Seine), qui avaient tous les trois été décorés la semaine après leur mort par le président François Hollande. Le journaliste Michel Renaud, tué à la rédaction de Charlie, où il était invité le jour de l'attaque, et décoré le 24 juillet dernier, ainsi que l'agent de maintenance Frédéric Boisseau, également tué dans l'immeuble du journal le jour de l'attentat et décoré le 20 janvier 2015, sont nommés chevalier. Cinq personnes intervenues lors d'attentats sont honorées. Eric Tanty, le conducteur du Thalys où une attaque a eu lieu fin août, Michel Bruet, le chef de bord de ce train, et l'universitaire franco-américain Mark Moogalian, qui s'est interposé lors de cet attentat, sont nommés chevalier de la Légion d'honneur. Le dispositif d'attribution de la Légion d'honneur aux étrangers avait permis de décorer dès le 24 août les trois Américains, Spencer Stone, Alek Skarlatos et Anthony Sadler, ainsi que le Britannique Chris Norman qui avaient contribué à neutraliser l'homme armé dans le Thalys. - Le Malien de l'Hyper Cacher pas distingué - Lassana Bathily, le Malien de l'Hyper Cacher, qui avait caché des otages dans une chambre froide au sous-sol du magasin en janvier 2015, n'est pas distingué. Il avait été naturalisé dans les semaines qui avaient suivi les attentats. L'otage des frères Kouachi à l'imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), Michel Catalano, et son employé Lilian Lepère, qui s'était caché sous un évier, sont nommés chevalier. Dans cette promotion civile, qui récompense plus de 600 personnes, figurent deux grand'croix, dont l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, qui rejoint les 70 autres titulaires de la plus haute dignité de la Légion d'honneur. Les anciens ministres Thierry Breton et Lionel Stoleru sont promus commandeurs, et leur homologue Jacques Toubon officier. Les écrivains Ismaïl Kadaré et Michel Tournier (commandeurs), le musicien Michel Legrand (commandeur), la chanteuse Vanessa Paradis (chevalier) sont eux aussi honorés. L'actrice Mireille Darc devient officier. Les comédiennes Emmanuelle Béart et Emmanuelle Bercot, qui avait obtenu le prix d'interprétation féminin au dernier festival de Cannes, sont nommées chevalier, tout comme l'acteur Christophe Malavoy. Le peintre Gérard Garouste (officier), les journalistes Laure Adler (officier) et Jean-Marie Colombani (chevalier) font également partie de cette promotion. Le créateur de mode Kenzo Takada, nommé chevalier, est décoré en tant qu'étranger vivant en France. Côté économie, la promotion met à l?honneur le secteur numérique avec notamment deux dirigeants d?entreprises emblématiques de la "French Tech" nommés chevaliers: Eric Carreel, président du fabricant d?objets connectés Withings, et Ludovic Le Moan, directeur général de Sigfox, spécialiste des réseaux pour objets connectés. Annette Chalut, ancienne déportée et résistante, présidente du comité international de Ravensbrück, est promue grand officier. Dans le domaine sportif, Bernard Lapasset, président de la Fédération internationale de rugby (World Rugby), est désormais commandeur. Cette promotion est la dernière des trois promotions civiles de l'année 2015, après celles de Pâques et du 14 juillet. Deux promotions militaires sont également publiées chaque année. Depuis 2007, les promotions civiles appliquent la parité homme-femme. Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle comte 93.000 membres.

