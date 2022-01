Paris (AFP). Légion d'honneur: Soulages, Anne Sinclair et Tom Enders parmi les promus de Pâques

Le peintre Pierre Soulages, la journaliste Anne Sinclair, le président d'Airbus Tom Enders et l'ex-président du Sénat Jean-Pierre Bel figurent dans la promotion de la Légion d'honneur de Pâques, publiée dimanche au Journal Officiel. Cette promotion civile compte 512 décorés dont 425 chevaliers, 63 officiers, 16 commandeurs, six grands officiers, ainsi que deux grand'croix, dont Pierre Soulages, 95 ans, l'un des artistes contemporains français les plus connus au monde, qui rejoint ainsi les 67 autres titulaires de la plus haute dignité de la Légion d'honneur. Dans le milieu de la culture et de la communication, la journaliste Anne Sinclair, directrice éditoriale du site Le Huffington Post, devient chevalier, tandis que le comédien François Berléand est promu officier. Dans le secteur économique, l'Allemand Tom Enders, président exécutif d'Airbus group est nommé commandeur. Ce dernier est distingué en tant qu'étranger résidant en France, à l'instar la directrice générale de l'UNESCO, la Bulgare Irina Bokova, également faite commandeur. Au chapitre des grandes entreprises figurent Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, fait chevalier, François Delahaye, directeur des opérations de Dorchester group, qui en France détient les palaces Le Plaza Athénée et le Meurice, est promu officier. Dans les rangs politiques, Jean-Pierre Bel, qui a quitté en septembre la présidence du Sénat, repassé à droite, devient chevalier. L'ancien sénateur de l'Ariège, 63 ans, est depuis janvier l'envoyé personnel de François Hollande pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'ancien ministre et député communiste Jean-Claude Gayssot, membre du gouvernement Jospin, est promu officier. Agé de 70 ans, il est notamment l'auteur en 1990 de la loi - qui porte son nom - réprimant le négationnisme. Côté sports, l'ex-judoka Thierry Rey, 55 ans, champion du monde 1979 et champion olympique à Moscou en 1980, est promu officier. Ancien gendre de Jacques Chirac, il a soutenu François Hollande lors de la primaire socialiste de 2011. Il a ensuite été conseiller sport et jeunesse à l'Elysée de mai 2012 à juin 2014. Antoine Kombouaré, actuel entraîneur de Lens en Ligue 1, qui a été jadis entraîneur du Paris SG est promu au grade de chevalier. Le cycliste néerlandais Joop Zoetemelk, vainqueur noramment du Tour de France en 1980, est promu chevalier au titre des personnalités étrangères résidant en France. Dans le domaine des cultes, le grand rabbin de France Haïm Korsia est promu officier. Sont faits chevaliers, Mgr Georges Pontier, évêque de Marseille et résident de la conférence des évêques de France, le pasteur François Clavairoly, président de la fédération protestante de France, et l'imam Mohammed Loueslati, aumônier des prisons de Rennes. Dans l'enseignement et de la recherche, l'historien André Miquel, spécialiste du monde arabe, ancien administrateur général du Collège de France et de la Bibliothèque nationale, est élevé à la dignité de grand officier, le chimiste Bernard Meunier, président de l'Académie des sciences et directeur de recherche émérite au CNRS, est promu officier. Le chef du Samu de Paris et président du Conseil national de l'urgence hospitalière, Pierre Carli, est promu commandeur, comme Brigitte Grésy, membre du Conseil supérieur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui dépend du ministère des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes. Illustres ou inconnus du grand public, ces décorés sont issus de l'ensemble des domaines d?activité du pays: 25.2% relèvent des activités économiques, 23.4% de la fonction publique (hors enseignement-recherche et santé-social-humanitaire), 21.7% de l'enseignement-recherche, 10.2% de l'univers santé-social-humanitaire, 7.4% appartiennent au domaine communication et culture, 6.8% sont des élus, et les 5.3% restant se répartissent entre les anciens combattants, les cultes et les sports. Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Elle compte aujourd?hui 92.000 membres, récompensés pour leurs mérites éminents au service de la nation - dans tous les domaines d'activité.

