Tourville-la-Rivière se met à l'heure du Portugal

C'est le Portugal qui a été choisi pour la quatrième édition du festival Ici et Ailleurs de Tourville-la-Rivière. A cette occasion, Alexis Hervieux, responsable de la culture, et son équipe ont concocté de multiples animations, entre expositions de photos et de planches de BD, concert fado emprunt de saudade, démonstration de roller-hockey - "Sport quasi national, rappelle Joao Domingues, dont le Portugal détient le titre de champion du monde", fabrication d'instruments de carnaval portugais par les enfants, lesquels ont pu découvrir aussi la langue lusophone à travers le théâtre.

Le point d'orgue de ces manifestations est l'atelier de cuisine portugaise, organisé bénévolement par la communauté portugaise de Tourville-la-Rivière, dans la salle des fêtes de Bédanne.

Les participants, dans une ambiance très conviviale, ont confectionné des pastéis de bacalhau - acras de morue. Joseph Da Costa Silva précise à ce propos que "la morue pêchée à Saint-Pierre-et-Miquelon a été exportée par les émigrants portugais qui fuyaient le régime autoritaire de Salazar. Et ce n'est qu'à partir des années 1970 qu'elle fut considérée comme plat traditionnel."

Après le plat salé, ce fut le tour des pastéis de nata - petits flans portugais - qui constituèrent le dessert, ce moment que choisit le groupe folklorique Les Fleurs du Portugal, venu de Petit-Quevilly, pour apporter sa note festive et colorée.