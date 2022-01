Qu'est ce qui vous énerve sur les réseaux sociaux ?

Selon une étude du site psychologie.com, nous sommes 43% à se mettre en pétard lorsque nos proches ne likent pas nos photos ou nos posts sur les réseaux sociaux !

Ca nous énerve car publier son humeur se rapproche, selon un expert, des quelques mots envoyés jadis sur une carte postale, donc si on ne nous répond pas, çela peut nous mettre hors de nous.

Moi ce qui a plutôt tendance à m'énerver c'est quand les gens mettent justement "énervé" ou "en colère" en statut et quand on demande "qu'est ce qui t'arrive" et qu'ils répondent "nan rien pas envie d'en parler"...