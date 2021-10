Qu'est ce que 47% des internautes font sur Facebook ?

D'après les résultats d’un récent sondage, 47% des utilisateurs de Facebook déclarent « tromper émotionnellement » leur conjoint en rejoignant la plate forme. En gros près d’un utilisateur sur deux tromperait virtuellement sa moitié sur le site !

Dans ce sondage, 25% d'entre eux se sentent négligés par rapport au réseau social, certains parlent carrément d’une consultation trop fréquente depuis le lit commun.

Et là où Facebook met encore plus les couples en danger c'est quand des participants à l’étude avouent garder contact avec leur ex pour partager à nouveau une nuit torride ou font du réseau un vivier de potentiels conquêtes.

Saviez-vous d’ailleurs que Facebook serait cité dans près de 70% des procédures de divorce comme preuve d’un délit extra-conjugal ?

Si vous êtes accompagné(e) et sur Facebook, on vous encourage à bien mettre une barrière entre virtuel et réel et bien sûr à ne pas négliger votre compagne ou compagnon ;)