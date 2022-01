40% des français le font dans leur lit le soir

D'après l'institut national du sommeil et de la vigilance, près de 4 Français sur 10 consultent un écran le soir dans leur lit, voire lisent leurs messages la nuit.

Nous sommes donc 40% à utiliser notre ordinateur, tablette ou smartphone le soir dans son repère conjugal.

Beaucoup reconnaîssent également qu'ils peuvent être réveillés parfois par des messages et dans ce cas le consulte directement sans attendre l'heure du réveil.

On apprend aussi que plus de la moitié des « accros » aux écrans le soir sous la couette ont entre 18 et 34 ans.

Et le gros problème, c'est la lumière des écrans qui délivre un signal d'éveil et perturbe ainsi l'horloge biologique qui n'assure plus un endormissement rapide, ni un sommeil récupérateur...