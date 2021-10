L'étude vient du site leptitdigital.fr et nous apprend que 43% des français ont décidé de passer moins de temps sur les réseaux sociaux cette année...

Le problème c'est qu'on est conscient de perdre notre temps mais on recommence !

C'est une vraie drogue, on a toujours peur de râter quelque chose et ils nous permettent d'avoir plus d'intimité avec des inconnus. On s'intéresse à un groupe de musique, ou à un auteur particulier, alors en deux clics on peut trouver un groupe Facebook, un forum ou des twittos pour en parler.

Et les rencontres sont de moins en moins dématérialisées. On rencontre des gens en ligne, et on finit par les voir "en vrai".

Ca n'empêche que si les autres internautes transmettent des infos positives ca déteint sur nous et nous rend heureux aussi.

