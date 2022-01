Déclarée morte dans un accident de la route, il retrouve sa femme à la télévision deux ans après

Au Maroc, en 2014, un grave accident de la route blesse grievement l'épouse d'Abragh Mohamed. Hospitalisée loin de chez eux, l'homme ne peut rester à ses cotés. A son retour, les médecins lui déclarent la mort de sa femme. Le corps de son épouse est placé dans un cercueil et transferé dans son village. Ainsi débute une longue période de deuil pour le veuf, qui doit commencer une nouvelle vie sans sa femme.





Mais au début de l'année 2016, cette dernière réapparait ! Elle est vue sur les écrans de télévision du pays, dans une émission appelée "Al Moukhtafoun" (traduisez : les disparus). L'objectif du programme est de retrouver des gens séparés, à la manière de Perdu de vue. En direct, la femme explique avoir été séparée de son mari il y a deux ans et donne son nom.



Chose impensable pour les voisins d'Abragh Mohamed qui n'en reviennent pas. Assis devant leur télévision, ils reconnaissent formellement son épouse et préviennent alors Mohamed.



Dans le cercueil, c'est donc un autre corps que celui de sa femme, mais son identité reste inconnue.





Les circonstances exactes de ce qu'il s'est produit après l'accident restent à ce jour toujours inconnues, mais à première vue il s'agirait du résultat d'une amnésie post-accident, et d'une incompétence médicale.