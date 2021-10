La ZDF, chaine de télévision allemande, diffuse un film d'horreur à la place des traditionnels dessins animés du dimanche matin

Les dimanches matin des allemands ressemblent aux dimanches matin des français. Les parents tentent de dormir encore, alors que les enfants sont réveillés à 6h du matin (Étonnamment, c'est une autre affaire quand il s'agit d'aller à l'école...). Ne tenant plus en place dans le lit, ils se lèvent, doudou sous le bras, et filent allumer la télé du salon pour regarder les dessins animés en attendant le petit-déjeuner.





Jusque là tout est normal. Mais en Allemagne, le traditionnel dessin animé diffusé tous les dimanches matin "Curious George-le singe", a été remplacé par un film d'horreur, le film Halloween sorti en 1978. La diffusion a duré jusqu'à 6H29, a indiqué une porte-parole de la chaîne. Selon elle, l'erreur serait due à un problème de transmission informatique.





Mais pourquoi la chaine a t-elle mis autant de temps avant de réagir ? Tout simplement parce que le dimanche matin à cette heure là, à part la sécurité, il n'y a pas grand monde. Il a donc fallut déplacer en urgence un réalisateur pour qu'il arrête la diffusion du film, qui aura duré 29 minutes.



Evidemment, la ZDF a reçu plusieurs plaintes de parents qui n'ont pu profiter de leur grasse matinée, et ont eu à consoler et rassurer leurs enfants...