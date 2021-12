Dubaï (AFP). Intempéries rares aux Emirats: écoles fermées et trafic aérien perturbé

Les écoles resteront fermées jeudi, les services météorologiques prévoyant la poursuite d'orages et de pluies inhabituelles, a indiqué le ministère de l'Education. De telles intempéries sont très rares dans les Emirats, l'un des dix pays les plus arides du monde. Ainsi, 240 millimètres d'eau de pluie sont tombés près d'Al-Aïn alors que la moyenne annuelle s'établit à 78 mm dans le pays, soit plus de 15 fois moins qu'au Royaume-Uni, selon les services météorologiques. Des images sur les réseaux sociaux ont montré des arbres déracinés, des abris de parking endommagés et de nombreuses voitures à moitié submergées sur des routes inondées d'Abou Dhabi. L'aéroport international d'Abou Dhabi a suspendu tous ses vols avant d'annoncer leur reprise en début d'après-midi, tandis que celui de Dubaï a enregistré des retards, selon l'aviation civile. La pluie a également perturbé le salon aéronautique Abu Dhabi Air Expo qui se tient à l'aéroport. La Bourse d'Abou Dhabi a suspendu la séance de mercredi et annulé les transactions de la journée, expliquant que de nombreux courtiers n'avaient pu rejoindre son siège. La police de Dubaï a annoncé avoir dénombré plus de 250 accidents de la circulation, provoqués par la pluie, pour la seule matinée de mercredi. "Ce n'est pas Londres ou Dublin, mais Dubaï aujourd'hui", a tweeté un résident, Andrea Colonnelli, en postant une vidéo d'automobiles au milieu d'une rue inondée. Une autre vidéo montrait un homme pagayant dans un kayak au milieu d'un quartier résidentiel de Dubaï.

