Art Sonic à Briouze : deux nouveaux noms ; Mass Hystéria et Vald

Les organisateurs d'Art Sonic à Briouze, dans l'Orne, ont dévoilé 2 nouveaux participants à leur prochain festival :

Vald, phénomène de scène rap française et Mass Hysteria qui revient plus fort que jamais avec « Matière Noire », une oeuvre plébiscitée pleine de justesse et de puissance, tant dans les textes que dans les compositions.

Ils viennent s'ajouter aux artistes déjà dévoilés: Lilly Wood & The Prick, Hyphen Hyphen, Birdy Nam Nam, Caravan Palace et Luke.

Le festival Art Sonic à Briouze dans l' Orne se déroulera les 22 et 23 juillet.

Programmation sur : http://www.festival-artsonic.com/programmation.html