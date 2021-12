CINEMA La chute de Londres, action à gogo

Je vous parle aujourd'hui de « La chute de Londres » avec Gerard Butler, Aaron Eckhart et Morgan Freeman.

Ce film est la suite de « La chute de la maison blanche » , sorti il y a 3 ans. On y retrouve les mêmes acteurs, notamment le duo principal composé d'Aaron Eckhart en président des Etats-Unis et Gerard Butler, son garde du corps. Aucune référence n'est faite à ce premier film, il n'est donc pas nécessaire d'avoir vu le premier pour voir celui-ci.

Les coréens étaient les méchants, ici ce sont des pakistanais. On retrouve la menace « habituelle » de l'Occident au cinéma. L'originalité réside dans le lieu de l'attaque. Nous ne sommes pas dans une zone de guerre, nous ne sommes pas dans un huis-clos comme dans le précédent film ou dans les premiers Die Hard, nous sommes en plein cœur d'une métropole, en l’occurrence Londres (quel titre bien choisi!). La ville est investie par les terroristes hyper organisés, les héros ne savent pas à qui se fier car les autorités et notamment la police sont infiltrés, cela apporte un peu d'adrénaline, s'il en fallait plus.

C'est un film d'action pur et dur : explosions, fusillades, combat rapproché, morts dans tous les sens , amis comme ennemis. Si vous recherchez cela , alors vous ne pourrez qu'être ravis. J'ai beaucoup aimé, en plus du côté action, la complicité entre les personnages du président et de son garde du corps. C'est clairement un plus. Tout comme pour le premier film, Gerard Butler dispose du charisme nécessaire et de la crédibilité pour ce rôle de sauveur.

J'ai en revanche clairement moins aimé le côté patriote américain qui transpire à de nombreux moments. C'est inhérent à ce type de film quand c'est leur nation qui est visée, mais peut-être est-ce mon côté européen qui a la poil qui se hérisse, mais parfois trop c'est trop. J'ai préféré le prendre au second degré. De toute façon, tous les films d'action sont à voir au second degré pour en profiter un maximum c'est bien connu !



La chute de Londres est un bon film d'action, qui reprend les codes du succès et qui transforme l'essai. Le premier film était déjà sympa, vous ne serez pas déçu non plus avec celui-ci. Pour les amateurs de castagne et de gros bras, c'est en ce moment au cinéma.