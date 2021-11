Le réalisateur de Tron Legacy nous concocte un nouveau film de science fiction dans lequel nous suivrons les aventures du soldat Tom Cruise, mandaté pour anéantir la race alien.

Au casting on retrouve également le talent de Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) et Olga Kurylenko. Du divertissement de bout en bout comme l'illustre la bande annonce .

Date de sortie : 10 avril 2013.