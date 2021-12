Le FC Rouen garantit une formation pour ses jeunes pousses

Ils sont 563 licenciés, dont une majeure partie de jeunes, à fouler chaque jours les pelouses du FC Rouen. Plusieurs centaines de footballeurs à rêver d'une carrière professionnelle. "Mais très peu le deviennent", expose Fabrice Tardy, président du club. Pour ces jeunes, la question de l'insertion professionnelle se pose.

Une reconversion

à préparer

Pour maximiser leurs chances de trouver un métier en plus de leur carrière amateur, le FCR a signé mercredi 2 mars une convention-cadre avec l'Institut des Formations en Alternance Marcel Sauvage, à Mont-Saint-Aignan, le CFA du Rouen Hockey Elite, l'Institution du Sacré-Coeur, l'Epide du Val-de-Reuil pour l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté et le Foyer Stéphanais. Grâce à ces partenariats multiples, les licenciés du FCR pourront intégrer plus facilement l'une de ces structures et "suivre une formation de qualité", dixit Michel Rodriguez, responsable opérationnel du club, qui veut donner à ses sportifs "le maximum de chances de réussir". Des formations professionnalisantes qui doivent déboucher "sur un métier pour leur reconversion", enchérit Fabrice Tardy. Et pour ceux qui voudraient garder un pied dans le sport, la convention avec le RHE prend tout son sens. Le club de hockey propose en effet deux Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport. Nul doute que les jeunes pousses du FCR regarderont de près cette option. Les conventions entreront en application à la rentrée scolaire 2016-2017.