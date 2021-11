Basket - Corentin Sauzeau rejoint le CBC

Un « papa » de 30 ans et une ribambelle de « gamins » : voilà – en caricaturant à peine – ce à quoi ressemblera le Caen Basket Calvados la saison prochaine. Après Nadir Naïdji, le plus vieux joueur caennais aura... 23 ans. Âgé pour sa part de 20 ans, Corentin Sauzau est le parfait symbole de cette cure de jouvence guidée autant par une volonté sportive que par des contraintes économiques. Le natif de Saint-Nazaire, dernière recrue du CBC, aura la lourde tâche de remplacer Mickaël Vérove au poste de meneur de jeu. « J'ai vite accroché avec le projet, confie le garçon avec aplomb. C'est un ancien grand club, très bien structuré. Le challenge est intéressant et l'équipe a l'air compétitive. »

Gros travail défensif

Formé à l'Hermine de Nantes (Pro B), champion de France cadet et pré-sélectionné en équipe de France U16, Corentin Sauzeau jouait les premiers rôles de Nationale 1 avec Challans ces deux dernières années. Remplaçant, il passait une dizaine de minutes par match sur le parquet la saison dernière. « J'étais surtout employé sur des missions défensives », explique-t-il, justifiant par là des statistiques discrètes (1,8 point, 0,5 passe décisive, 1,2 rebond). « C'est un énorme défenseur, assure Fabrice Calmon. Il est malin, il anticipe bien, il est très vite en jambes. » Pour le reste, le jeune homme d'1,82 m est présenté comme « très mature et intelligent » par son nouveau coach. « C'est un meneur organisateur, très fort dans le jeu de relance. »

Porte entre-ouverte sur la montée

Caen espère avoir bouclé son recrutement avec cette deuxième arrivée, « pas la recrue de l'année en terme d'effet d'annonce mais peut-être une très bonne surprise pour les autres ». La jeunesse de son effectif ne semble pas inquiéter Fabrice Calmon. « Si on continue notre progression, on aura le niveau. On a des joueurs qui commencent à avoir de l'expérience et qui doivent s'imposer comme des cadres de Nationale 2. On part sur la pointe des pieds, mais si on arrive à prendre un bon départ, on pourra envisager de revoir nos ambitions à la hausse. » Si la refonte des championnats a bien lieu cette année comme prévu, le nombre d'accessions sera beaucoup plus élevé qu'en temps normal. Une belle opportunité à saisir.