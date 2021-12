Los Angeles (AFP). Violences lors d'une réunion du Ku Klux Klan en Californie, trois blessés

Six membres du Ku Klux Klan (KKK), une organisation suprématiste blanche, venaient de se réunir en milieu de journée à Anaheim, une ville de Californie située au sud-est de Los Angeles, lorsqu'ils ont été attaqués par une foule de militants hostiles, a déclaré à l'AFP un témoin, Brian Levin. "Six membres du KKK sont arrivés et ont été immédiatement attaqués par des protestataires, à la suite de quoi un protestataire a été poignardé", a indiqué le sergent Daron Wyatt, porte-parole de la police d'Anaheim. L'attaque initiale a déclenché "plusieurs bagarres séparées", a-t-il dit. Les trois personnes blessées à l'arme blanche sont toutes des protestataires, et deux membres du KKK ont été piétinés par la foule, a déclaré le sergent Wyatt. A la suite de ces violences, la police a arrêté treize personnes, dont six membres du KKK et sept protestataires, a ajouté le porte-parole. Pendant les heurts, les protestataires ont brisé le pare-brise et une vitre du véhicule à bord duquel les membres du KKK étaient arrivés, a dit M. Levin, un chercheur qui dirige le Centre pour l'étude de la haine et de l'extrémisme à l'Université d'Etat de Californie à San Bernardino. M. Levin a précisé qu'il était venu au rassemblement en tant qu'observateur et qu'il s'était retrouvé entre les membres du KKK et la foule de leurs adversaires en train de tenter de calmer les violences. "La foule était extrêmement violente", a-t-il dit. "J'ai aidé deux Klansmen (membres du KKK, ndlr) à se mettre à l'abri", a déclaré M. Levin. "J'ai dit à la foule: le docteur King n'approuverait pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ces hommes". Il se référait à Martin Luther King, militant historique contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis et pour la paix, prix Nobel de la paix 1964, assassiné en 1968. Fondé en 1865, le Ku Klux Klan compte actuellement entre 5.000 et 8.000 membres aux Etats-Unis. Bien que surtout connu pour son racisme envers les Noirs, l'organisation est aussi historiquement hostile aux Juifs, aux immigrés, aux gays et aux lesbiennes. Jusqu'à récemment, il était également hostile aux catholiques. Brian Levin a rapporté avoir demandé au membre du KKK qu'il venait d'aider à échapper aux violences: "Ca fait quel effet d'avoir la vie sauvée par un Juif ?". L'homme a répondu "Merci", selon le chercheur.

