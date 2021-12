Washington (AFP). Mort d'un Noir à New York: ouverture d'une enquête fédérale

Le ministre américain de la Justice Eric Holder a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête fédérale sur une éventuelle violation des droits civiques, après la mort d'un Noir à New York lors d'une interpellation musclée par un policier blanc, qu'un grand jury a décidé de ne pas poursuivre. "Nos procureurs conduiront une enquête indépendante, profonde, juste et rapide", a déclaré M. Holder à la presse, après la décision d'un grand jury de New York de ne pas poursuivre le policier blanc responsable, dix jours après la décision similaire d'un autre grand jury à Ferguson (Missouri, centre). "Nous avons tous vu la vidéo de l'arrestation de M. Eric Garner. Sa mort, bien sûr, est une tragédie", a souligné M. Holder. "Je sais qu'un nombre substantiel de personnes à New York et à travers le pays seront déçues et contrariées par la conclusion du grand jury d'Etat aujourd'hui", a déclaré le ministre de la Justice, en appelant les manifestants à "rester calmes". "Maintenant que l'enquête locale est terminée, je suis là pour vous annoncer que le ministère de la Justice va procéder à une enquête fédérale sur les droits civiques après la mort d'Eric Garner", a-t-il déclaré. Le ministre sortant a ajouté que son ministère mènerait un "examen complet" des éléments réunis dans le cadre de l'enquête locale. "Ce n'est pas seulement une affaire de New York ou une affaire de Ferguson", a-t-il plaidé, estimant que ceux qui avaient défilé pacifiquement à travers le pays ne s'y étaient pas trompés. "La mort de M. Garner est l'un des quelques incidents récents à travers le pays qui mettent à l'épreuve la relation de confiance qui doit exister entre les forces de l'ordre et les populations qu'elles sont chargées de servir et de protéger", a ajouté le ministre, lui-même noir. Plusieurs personnes ont été arrêtées à New York lors d'une manifestation mercredi soir à New York, contre la décision du grand jury. Eric Garner, 43 ans, avait trouvé la mort le 17 juillet lors d'une interpellation musclée par le policier de 29 ans, Daniel Pantaleo. Il n'a pas été inculpé, en dépit des conclusions du médecin légiste de la ville qui avait conclu cet été à un homicide. Début août à Ferguson, le jeune Noir Michael Brown, qui n'était pas armé, avait été abattu par un policier blanc Darren Wilson, qui n'a pas non plus été poursuivi par le grand jury de Ferguson.

