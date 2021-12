Saint-Laurent du Maroni (France) (AFP). Une femme contracte le virus Zika par voie sexuelle, premier cas avéré en France

Ce premier cas depuis l'apparition de l'épidémie en Amérique latine en 2015 a été confirmé par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, lors d'un déplacement en Guyane, où le virus est présent. Ce cas de transmission par voie sexuelle, détecté il y a quelques jours, "a eu lieu chez une femme qui n'est pas enceinte", a déclaré à l'AFP la ministre. La femme "a présenté des signes très classiques de la maladie", a ajouté Marisol Touraine mais "n'a pas été hospitalisée et se porte bien". Selon l'entourage de la ministre, le couple réside en Ile-de-France. Le virus Zika se transmet principalement par les piqures de moustiques, du même type que ceux qui sont porteurs de la dengue et du chikungunya. Dans la grande majorité des cas (80%), l'infection passe inaperçue, mais elle peut aussi causer des symptômes grippaux (fièvre, maux de tête, courbatures), des douleurs musculaires et articulaires, des conjonctivites et des éruptions cutanées. Des complications graves sont toutefois possibles: troubles neurologiques, malformations du foetus lorsque la femme est enceinte. Au Brésil, pays le plus fortement touché par la maladie, des images de bébés aux cranes anormalement petits ont donné un visage dramatique à cette épidémie. Plus d'1,5 million de personnes sont contaminées dans ce pays, qui doit accueillir en août les jeux Olympiques. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à une forte propagation de l'épidémie en 2016. - Guyane, Martinique et Guadeloupe touchés - A ce jour, il n'existe ni traitement, ni vaccin contre ce virus, repéré pour la première fois sur un singe en 1947 en Ouganda et sur un homme en 1968. Des laboratoires pharmaceutiques travaillent à la recherche d'un vaccin, mais une commercialisation n'est pas attendue avant trois ans. Si le virus s'est propagé de manière ultrarapide sur le continent sud-américain en 2015, seuls quelques dizaines de cas ont été signalés en Europe et en Amérique du Nord sur des personnes revenant de voyages. La transmission par voie sexuelle est très rare, selon les spécialistes. Un cas a été rapporté au Texas il y a quelques semaines. Il y avait eu aussi un cas en Polynésie française en 2013/14 lors d'un épidémie d'une ampleur bien moindre. Face à une possible transmission par voie sexuelle, Marisol Touraine avait préconisé il y a une semaine l'usage du préservatif aux personnes exposées. Les Etats-Unis, l'Irlande et la Grande-Bretagne ont également fait cette recommandation. Désormais, au vu des risques pour les bébés dont les mères sont contaminées, les femmes enceintes sont particulièrement surveillées. Les contrôles lors de dons du sang sont également renforcés dans les départements français touchés (Guadeloupe, Martinique, Guyane). La ministre de la Santé achève dimanche en Guyane un déplacement de cinq jours dans ces trois départements. En Guyane, seules les communes du littoral sont touchées par l'épidémie. A la mi-février, on comptait dans ce département 790 cas suspects, chiffre qui a presque doublé par rapport au dernier pointage, et 99 cas confirmés, dont dix femmes enceintes. La Martinique, aussi en épidémie, est le plus touché des départements français avec plus de 7.600 personnes affectées. La Guadeloupe se trouve "en phase pré-épidémique", avec 35 cas confirmés et 389 cas suspects.

