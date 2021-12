Paris (AFP). Toutes les femmes enceintes en zones françaises Zika vont bénéficier d'une échographie mensuelle

"Je viens de décider qu'une échographie mensuelle serait proposée à toutes les femmes enceintes dans les zones épidémiques", a déclaré Marisol Touraine dans un entretien mardi au quotidien Libération. Lors d'une tournée dans les trois départements d'Outre-mer la semaine dernière, la ministre avait initialement annoncé que seules les femmes enceintes ayant contracté Zika bénéficieraient d'une échographie mensuelle tandis que celles non infectées se verraient proposer deux échographies en plus des trois pratiquées habituellement lors d'une grossesse non à risque. Ces échographies supplémentaires seront toutes prises en charge à 100% par la Sécurité sociale, a précisé à l'AFP le cabinet de la ministre. La semaine dernière, la ministre avait déjà annoncé la gratuité des échographies supplémentaires remboursées à 100% pour les femmes infectées par Zika. Le virus Zika est fortement suspecté de provoquer des milliers de cas de microcéphalies en Amérique du Sud ces derniers mois. Ce lien n'a toutefois pas encore été établi scientifiquement. Pour la première fois en revanche, une étude démontre le lien entre Zika et le syndrome de Guillain-Barré, un trouble neurologique grave. L'étude, publiée mardi dans The Lancet, a été réalisée à partir de données recueillies en Polynésie française, où une épidémie Zika, entre octobre 2013 et avril 2014, a touché les deux tiers de la population.

