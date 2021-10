Paris (AFP). Zika: le gouvernement français renforce son dispositif contre le virus

"Face à une situation d'alerte, tout est mis en ?uvre pour garantir la sécurité de nos compatriotes et la protection des femmes enceintes, pour qui le risque est très élevé", a assuré mercredi la ministre de la Santé Marisol Touraine, lors d'un point de presse organisé peu après une rencontre avec la ministre des Outremer George Pau-Langevin et des parlementaires ultramarins. Au total, vingt femmes enceintes ont été infectées dans les départements français d'Amérique par ce virus, soupçonné de causer des microcéphalies (une tête et un cerveau anormalement petits) du foetus. "Aucune malformation n'a été détectée à ce jour", selon la ministre de la Santé, qui a précisé qu'un "suivi et une prise en charge spécifiques" avaient été mis en place pour toutes les femmes enceintes dans les territoires touchés. Concrètement, celles-ci sont invitées à consulter un médecin. En cas de suspicion, le virus sera recherché grâce à un test biologique, déjà pris en charge à l'hôpital mais qui devrait également pouvoir être aussi remboursé en ville "dans les plus brefs délais". En cas d'infection confirmée, les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance échographique mensuelle pour détecter d'éventuelles malformations crâniennes. Selon le dernier bilan, la Martinique et la Guyane ont enregistré respectivement 2.287 et 245 cas présentant des symptômes "évocateurs" du virus Zika, dont près d'une centaine confirmée par des tests. Dix cas ont également été confirmés en Guadeloupe et un à Saint-Martin. Dans la grande majorité des cas, le virus ne provoque aucun symptôme, mais il peut aussi parfois susciter des complications neurologiques graves. Deux cas de syndrome neurologique de Guillain Barré (qui peut entraîner des paralysies) ont ainsi été pris en charge en Martinique, dont un est toujours en réanimation à Fort-de-France. En métropole, où neuf cas importés de Zika ont été pris en charge depuis le début de l'année, "il n'y a pas aujourd'hui de risque épidémique", selon Mme Touraine. - Des réservistes prêts à partir - La ministre a réitéré sa recommandation aux femmes enceintes de différer d'éventuels voyages dans toutes les zones touchées par l'épidémie (Amérique du Sud, etc.), évitant de limiter cette fois-ci sa recommandation aux Antilles et à la Guyane, ce qui avait suscité la colère des élus ultramarins le mois dernier. Mercredi, juste après la rencontre avec la ministre, ces derniers ont à nouveau dénoncé une maladresse de communication, tout en se déclarant "satisfaits" de la mobilisation coordonnée de l?État, même si elle est "organisée un peu tard". Interrogée sur des cas exceptionnels de transmission sexuelle du virus, dont l'un a été rapporté au Texas, Mme Touraine a relevé que deux pays, la Grande-Bretagne et l'Irlande, recommandent le port du préservatif pour les partenaires d'une femme enceinte, ou ayant un projet de grossesse, dès lors qu'ils ont été exposés au Zika. La ministre a saisi "en urgence" le Haut Conseil de la santé publique pour qu'il se prononce pour la France dans "les tout prochains jours". Par mesure de précaution, l'Agence de la biomédecine (ABM) a déjà contacté les établissements de santé des départements concernés pour leur recommander de différer les dons de gamètes et les assistances médicales à la procréation (AMP/PMA). Quant aux personnes revenant en métropole après un séjour dans les zones touchées, l'agence recommande de différer les dons de gamètes (dont le plus courant est le sperme) et les AMP pendant 28 jours après le retour. Parmi les autres mesures annoncées par Mme Touraine figurent la livraison de six respirateurs supplémentaires au CHU de la Martinique et deux autres à Cayenne, en Guyane, dès le début de la semaine prochaine. Quatre professionnels de santé sont sur place pour évaluer les besoins et une cinquantaine de réservistes sont prêts à partir si nécessaire.

