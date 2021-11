Gérard Depardieu au festival du film international de Berlin : Il tape à nouveau sur tout le monde

Si l'on donne un micro à Gérard Depardieu, ça donne ça :



"C'est vrai qu'à Berlin il y a un grand festi­val. Comme à Toronto, comme à Sundan­ce... Je n'en dirais pas autant de Cannes. Ça a bien changé. Avant il y avait la momie Gilles Jacob en haut des marches, main­te­nant c'est Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Donc ce n'est pas pareil, et le cinéma non plus"



"Je me sens très Russe, même à l'étran­ger. Comment ne pas se sentir plus Russe que Français avec le président que l'on a en France ? Pour moi, il n'y a pas photo. Je ne veux pas faire de poli­tique ici, je n'en ai rien à foutre, mais c'est vrai que j'ai beau­coup d'admi­ra­tion pour Vladi­mir Poutine, pour ce qu'il fait et pour la popu­la­tion russe. N'en déplaise à certains intel­lec­tuels français, y compris mes amis..."







Depardieu clashe François Hollande, le Festival... par Last-Video