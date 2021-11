Berlin (AFP). Gigantesque rappel de barres Mars et Snickers

En Allemagne, le rappel concerne toutes les barres Mars et Snickers, les Milky Way Mini et Miniatures ainsi que certains bonbons "Celebrations" dont la date de péremption est comprise entre le 19 juin 2016 et le 8 janvier 2017, a indiqué Mars Allemagne dans un communiqué. Selon l'agence néerlandaise ANP, qui cite la filiale de Mars aux Pays-Bas, un rappel sur ces mêmes produits s'applique aussi dans ce pays. En France, le rappel concerne des barres Mars et Scnikers et des bonbons "Celebrations", selon un communiqué de Mars France. "Nous voulons éviter que les clients qui ont acheté un de ces produits ne le consomment", selon Mars Allemagne, "nous avons délibérément choisi une plage de production très longue pour nous assurer que tous les produits potentiellement concernés seront rappelés". Les consommateurs en possession de barres incriminées sont invités à se manifester auprès de Mars, par téléphone ou sur internet. Le site de la société n'était toutefois pas accessible mardi à la mi-journée. Le groupe dit également rappeler certains de ses produits au Royaume-Uni, en Belgique, en Italie et en Espagne, mais avec des références différentes selon les pays. Mars Inc. est un géant américain de l'agro-alimentaire, non coté, connu pour ses barres chocolatées mais qui fabrique aussi d'autres produits agro-alimentaires, entre autres du riz et des pâtes et de la nourriture pour animaux. L'usine allemande du groupe à Viersen (ouest) produit chaque jour quelque 10 millions de barres chocolatées de différentes marques.

