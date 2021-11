L'opéra Jeanne d'Arc en bonne voie pour sa résurrection

Comme un pied de nez à l'histoire, le projet d'Hélios Azoulay de faire renaître l'opéra Jeanne d'Arc intitulé "Le 30 mai 1431" a bien démarré. Nous vous en parlions déjà au début du mois. Trois semaines après son lancement officiel, la campagne de financement participatif visant à terminer la composition qu'avait débuté en 1944 le compositeur autrichien Viktor Ullman, a d'ores-et-déjà réunie 55 contributions financières. Modestes ou importantes, elles vont de 5€ à 250€ et totalisent actuellement un peu plus de 20% du projet dont la valeur est estimée à 15 000€. Outre le fait d'achever l'écriture de l’œuvre, le projet du compositeur et musicien rouennais vise également à produire un disque et à jouer ensuite l'opéra sur scène. « C'est une œuvre importante qui a besoin des gens, et dont les gens ont besoin », précise-t-il.

Il reste maintenant moins de 40 jours aux internautes pour participer. Pour cela, rendez-vous sur la page du projet « Jeanne d'Arc sauvée des cendres » sur la plateforme de financement : http://www.kisskissbankbank.com/jeanne-d-arc-sauvee-des-cendres.