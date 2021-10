"Il y a eu un attentat-suicide au rayon des céréales du marché vers midi", a déclaré à l'AFP Adamu Ahmad, un responsable de la sécurité à Gombi. L'attaque, dont "on pense qu'elle a été menée par un adolescent d'environ 12 ans (...) a fait au moins 11 morts et de nombreux blessées", a-t-il ajouté. Mustapha Jalo, un commerçant qui se trouvait sur les lieux, a confirmé qu'il y avait "plus de 10 morts".

