Kano (Nigeria) (AFP). Nigeria: sept morts dans un attentat-suicide dans le Nord-Est

Une jeune fille s'est fait exploser samedi dans une gare routière de Damaturu, dans le nord-est du Nigeria, faisant au moins sept morts et 31 blessés, selon des témoins et une source médicale. "Une jeune fille d'une douzaine d'années a déclenché un explosif sous son voile alors qu'elle approchait les grilles de la gare routière" de Damaturu, capitale de l'Etat de Yobe, a déclaré à l'AFP Danbaba Nguru, un commerçant se trouvant sur place, dont le récit a été confirmé par un autre témoin. "Nous avons reçu six corps et 32 victimes blessées par l'explosion", a déclaré à la presse le médecin chef de l'hôpital Sani Abacha de Damaturu. "Une personne est décédée après avoir été admise. Il y a donc sept morts et 31 blessés suite à cette attaque", a-t-il ajouté. Un poste de contrôle est installé à l'entrée de la gare routière de Damaturu, qui a déjà été le théâtre de plusieurs attentats. "J'étais dans la gare routière quand j'ai vu la jeune fille arriver", a déclaré Musbahu Lawan, un chauffeur de bus. "Je crois qu'elle a remarqué les gardes qui contrôlaient les gens au niveau des grilles et elle a décidé de déclencher des explosifs au milieu de la foule devant les grilles", a-t-il ajouté. "Le chemin menant aux grilles est toujours rempli de marchands () j'ai eu de la chance de ne pas avoir été touché", a déclaré M. Nguru. Cette attaque n'a pas fait l'objet de revendication pour le moment. Mais Boko Haram a souvent recours à de très jeunes femmes pour mener des attentats-suicides. Le gouverneur adjoint de l'Etat voisin de Borno a d'ailleurs déclaré vendredi à la presse avoir eu accès à un rapport de sécurité faisant état du recrutement de nombreuses kamikazes par le groupe islamiste, en perte de vitesse depuis le déclenchement, en février, d'une opération militaire impliquant le Cameroun, le Tchad et le Niger voisins. En février dernier, une femme kamikaze s'est fait exploser dans cette gare routière, faisant sept morts et 32 blessé

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire