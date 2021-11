Yola (Nigeria) (AFP). Boko Haram : journée de prière sanglante au Nigeria, au moins 55 morts

Deux attentats ont ensanglanté vendredi le Nigeria, faisant au moins 55 morts et plus de 100 blessés dans le nord-est du pays, tandis qu'à la frontière camerounaise, les islamistes de Boko Haram ont pris le contrôle d'une nouvelle ville. Au Cameroun, où les insurgés sont également actifs, ils ont pris Kerawa, ville de l'extrême-nord frontalière du Nigeria. C'est la première fois depuis des mois que Boko Haram s'empare d'une nouvelle localité, après avoir été considérablement affaibli par une coalition militaire régionale depuis début 2015. Au moins 27 personnes ont été tuées et 96 blessées dans l'après-midi dans l'attentat mené contre la mosquée de Jambutu à Yola (Nigeria), selon l'Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). Cette explosion est survenue vers 14h00 (13h00 GMT) peu après que l'imam a eu terminé son sermon inaugural, a expliqué Sa'ad Bello, le coordinateur de l'agence dans l'Etat d'Adamawa. Elle fait suite à un attentat-suicide qui a coûté la vie à 28 personnes dans la matinée lors de la prière hebdomadaire du vendredi dans une mosquée de la ville de Maiduguri, fief historique des islamistes de Boko Haram, dans l'Etat de Borno, également situé dans le nord-est du Nigeria. Boko Haram fait régner la terreur dans cette ville, frappée à six reprises depuis un mois, avec un bilan de 76 morts selon un décompte de l'AFP. On ignorait si l'attentat de Yola, la capitale de l'Etat d'Adamawa, avait été commis lui aussi par un kamikaze ou si une bombe avait été dissimulée dans la mosquée. "Les fidèles s'étaient levés pour le début des prières après le prêche de l'imam quand une énorme explosion s'est produite", a raconté un bénévole participant aux opérations de secours. "Ca a été la panique, des dizaines de fidèles jonchaient le sol dans des mares de sang. On est en train de séparer les morts des blessés parmi les victimes", a-t-il dit. Boko Haram, qui entend créer un califat islamique dans le nord-est du Nigeria, s'en est déjà pris à plusieurs reprises à des mosquées et à des leaders religieux qui ne partageaient pas leurs idées extrémistes. Yola avait jusque-là été relativement épargnée par l'insurrection islamiste qui ravage le nord-est du Nigeria depuis six ans. La ville avait même servi de refuge l'an dernier à des dizaines de milliers d'habitants fuyant les attaques de Boko Haram contre des villes et villages de la région. Mais un engin explosif avait fait sept morts et 20 blessés le mois dernier dans un camp de déplacés près de la ville et plusieurs attentats-suicides ont été commis dans le nord de l'Etat d'Adamawa, voisin de celui de Borno, le plus touché par les violences. Renforts militaires à Kerawa Au Cameroun, les islamistes ont pris vendredi le contrôle de Kerawa, dans l'Extrême-Nord, poussant l'armée à faire mouvement vers cette ville frontalière du Nigeria pour les en chasser, selon des sources sécuritaires et proche des autorités locales. Il y a eu des "civils tués" et "des renforts militaires" camerounais sont arrivés sur place mais il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si des combats étaient engagés dans cette ville de quelque 50.000 habitants. Jeudi, les assaillants avaient attaqué la ville, "tuant plusieurs personnes dans les mosquées", selon la source sécuritaire qui évoque un bilan non-confirmé de 11 tués. Plusieurs centaines d'habitants ont fui pour se réfugier dans les localités voisines. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary, a affirmé "que pas un centimètre carré de notre territoire se trouve occupé par ces bandits".

