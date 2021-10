Paris (AFP). Près de 3 Français sur 4 satisfaits de la démission de Taubira

La décision de la garde des Sceaux de quitter la Chancellerie en raison d'un "désaccord politique majeur" sur la question de la déchéance de nationalité n'est désapprouvée que par 26% (contre 73%) des personnes interrogées. Pour 34%, elle a été une bonne ministre de la Justice (contre 65% d'un avis contraire). L'opinion est inverse chez les sympathisants de gauche, qui approuvent son action à 69% (contre 30%). Concernant l'avenir politique de Christiane Taubira, les Français souhaitent majoritairement qu'elle ne joue aucun rôle. Une large majorité de 57% souhaite qu'elle se retire de la vie politique (41% sont contre). Ils veulent à 82% qu'elle ne se présente pas à la présidentielle de 2017 (contre 14%) et à 76% qu'elle ne concoure pas à la primaire de la gauche (contre 21%). Sondage réalisé le 27 janvier auprès d'un échantillon de 999 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus. Par ailleurs, Christiane Taubira a maintenu, malgré sa démission, sa venue à New York pour une intervention vendredi dans les locaux de la New York University, a appris l'AFP auprès de la faculté, confirmant une information donnée par plusieurs médias français. Christiane Taubira devait initialement effectuer un voyage officiel de quatre jours aux Etats-Unis de mercredi à dimanche avec notamment, au programme, un entretien avec la ministre américaine de la Justice, Loretta Lynch, à Washington. Elle s'exprimera bien vendredi en fin de matinée dans les locaux de l'école de droit (School of Law) de la New York University (NYU), où il est prévu qu'elle évoque son parcours et "ses combats politiques", selon la présentation de l'université. A l'origine de l'invitation, Manthia Diawara, professeur de littérature comparée et directeur de l'Institut des affaires afro-américaines de NYU, a indiqué à l'AFP que l'université prenait "tout en charge" pour permettre la venue de l'ancienne ministre, via le statut de "professeur invité en résidence" (scholar in residence). Il a précisé avoir invité de longue date Christiane Taubira et vouloir maintenir cette invitation. L'ancienne garde des Sceaux devait arriver jeudi à New York, selon M. Diawara. Dans le cadre de l'Institut, Manthia Diawara a notamment déjà invité l'ancien footballeur Lilian Thuram et le créateur et directeur de publication du site Mediapart, Edwy Plenel.

