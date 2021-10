Paris (AFP). Hollande, Valls et le gouvernement en nette baisse, selon un sondage

Avec 22% d'opinions favorables sur son action à la tête de l'Etat, François Hollande perd 5 des 8 points gagnés en décembre. 71% (+5) des personnes interrogées portent en revanche un jugement "défavorable" sur son action. Le chef de l'Etat perd dans toutes les catégories de l'opinion, en particulier auprès des centristes (-10, à 21%). Les Français sont par ailleurs 27% à porter un jugement favorable sur l'action de Manuel Valls, qui perd 5 des 6 points gagnés en décembre. La baisse de popularité du Premier ministre est également forte chez les centristes (-12, à 32%). La baisse de l'exécutif se répercute sur le gouvernement, avec 21% (-5) seulement des personnes interrogées qui portent un jugement favorable sur son action, contre 72% d'un avis contraire. Trois Français sur quatre (75%, +2) jugent en particulier négativement sa gestion de l'économie, contre 16% (-3) d'un avis contraire. Le chômage et l'emploi arrivent sans surprise en tête de leurs préoccupations (38%), devant l'immigration (16%) et l'insécurité (10%). Alain Juppé (32%, sans changement) se maintient en tête du classement des personnalités sur lesquelles les personnes interrogées portent un jugement positif, devant Emmanuel Macron (23%, +1) et Marine Le Pen (23%, -2). Enquête réalisée en ligne les 6 et 7 janvier auprès de 1.015 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire