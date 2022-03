Paris (AFP). Sondage: Hollande au plus bas, Hulot fait une percée

Le chef de l'Etat retrouve fin avril son niveau de l'automne 2014, 83% des personnes interrogées (+2) portant un jugement négatif sur son action.

Après plusieurs semaines de polémique sur la loi Travail, François Hollande perd 5 points auprès des sympathisants de gauche. 60% d'entre eux le jugent désormais négativement, selon cette enquête pour L'Express, la Presse régionale et France Inter.

Record d'impopularité également pour Manuel Valls, avec 29% (-2) des personnes interrogées qui le considèrent comme "un bon Premier ministre", contre 70% (+2) d'un avis contraire. Pour la première fois, il est impopulaire auprès d'une majorité de proches de la gauche : 44% (-7) d'entre eux portant un jugement favorable sur son action, contre 54% d'un avis contraire.

Non testé jusque là par Odoxa, l'écologiste Nicolas Hulot se hisse d'entrée en tête du classement des personnalités, avec 42% d'avis favorables, devant Alain Juppé à 40% (-2) et Emmanuel Macron (38%, +1).

Parmi les candidats à la primaire à droite, François Fillon gagne deux points à 25%, Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire en perdent un à 22%.

Si 32% des personnes interrogées disent avoir "de la sympathie" pour Nicolas Hulot, 10% le soutiennent. Elles sont 26% à éprouver de la sympathie pour Alain Juppé et 14% à le soutenir.

Nicolas Hulot arrive également en tête auprès des proches de la gauche, avec 55% d'avis favorables, à égalité avec Martine Aubry, qui gagne 8 points dans cette partie de l'électorat.

Alain Juppé accentue pour sa part son avance auprès des sympathisants de droite (75%, +8), devant François Fillon (60%) qui gagne 13 points dans cette catégorie. Beau succès d'Emmanuel Macron, en 3e position auprès des proches de la droite (59%, +9) à égalité avec Nicolas Sarkozy (59%, +3).

Enquête réalisée en ligne les 21 et 22 avril, auprès de 994 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.