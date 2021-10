Tendance Live Normandie : Sidoine au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

Sidoine, la nouvelle scène française

Le jeune dandy chic de 28 ans avait crevé l’écran de la saison 9 de la Star Academy. Sidoine possède une empreinte vocale originale avec sa voix éraillée et une personnalité attachante. Son univers se situe du côté de la pop, teinté de quelques touches de rock et d’électro.

Le single « La Nuit », co-ecrit avec Da Silva, également auteur du dernier album de Julie Zenatti, a rapidement trouvé preneur. Le premier album du « beau gosse » de la nouvelle scène est très attendu par les demoiselles ... et les autres.