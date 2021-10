Tendance Live : Willy William à l'Anova d'Alençon

Pour applaudir en live Anggun, Joyce Jonathan, Anne Sila, Vitaa, John Mamann, Willy William, Marina d'Amico,GrandGeorge, Emji, Sophie Tapie, Greg June et Brice Conrad les auditeurs de Tendance Ouest devaient se procurer des places (explications ICI). L'Anova affiche COMPLET depuis deux semaines.

WILLY WILLIAM, la fête dans la peau

Un DJ né en Jamaïque ne peut être que destiné à produire de la musique pour danser et faire la fête ! Après de multiples collaborations, il rejoint en 2009 le célèbre Collectif Métissé qui collectionne les hits de l’été. Le titre « Te Quiero » lui a porté chance en solo. Il a été le hit de l’été 2015.

Son style Afrodance et proche de la Latine house font de lui une star des clubs et des plages. Un deuxième single « Ego » a été dévoilé à l’automne. Un titre annoncé par le normand… Keen’V. Hyperactif, Willy William est aussi l’un des producteurs les plus en vogue en ce moment.