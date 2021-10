Tendance Live Normandie : Greg June au Zénith de Caen

Pour fêter la réunification historique de la Normandie et pour applaudir en live Anggun, Anne Sila, Vitaa, Julie Zenatti, John Mamann, School of Rock, Willy William, Sidoine, Sophie Tapie et Greg June, les auditeurs et lecteurs de Tendance Ouest doivent se procurer des billets (explications ICI).

GREG JUNE, incontournable "We Can Never Talk"

L'été dernier Greg June vous a accompagné à la plage, en voiture, sur votre lieu de vacances, il était impossible de passer à côté de son titre entraînant « We Can Never Talk ». Ce lyonnais originaire de Lorraine a toujours fait de la musique et passe le cap de la passion à la professionnalisation après avoir assuré la première partie de Jean-Louis Aubert en 2006 à Nancy.

Au fil des années il compose son équipe, rencontre des musiciens, le réalisateur de son album et forge son univers pop, folk et dynamique. Son 1er EP est disponible sur les plates formes de téléchargement avant la sortie d'un album courant 2016.