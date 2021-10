L'Agenda en Normandie : vendredi 22 janvier

MANCHE

Samedi, l'US Granville reçoit l'équipe de Sarreguemines pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. La rencontre se jouera sur la pelouse du Stade Louis Dior à Granville. Coup d'envoi de la rencontre à 18h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com Plus d'infos ICI

Samedi, à Cherbourg en Cotentin, Pascale Ansot et la Compagnie Arkansot organisent la 3ème édition du Festival d'art chorégraphique contemporain. Ça s'appelle «Regards Dansants». Vous pouvez réserver dès à présent au Théâtre de la Butte. C'est 8€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de moins de 12 ans. Début de la soirée ce samedi à 20h.

Dimanche, à Saint-Martin-de-Bréhal, se tient un championnat régional de cross-country. Rendez-vous, ce dimanche, sur l'hippodrome de Saint-Martin-de-Bréhal à partir de 11h. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Le Mois de la Montagne continue. Au programme : escalade en famille au gymnase du Château d'eau de la Guérinière à Caen, ce samedi de 10h à 12h. Et randonnée de 21 km, ce dimanche à 9h30, depuis la salle des fêtes d'Esson. Le Mois de la Montagne c'est jusqu'au 13 février et c'est gratuit. Plus d'infos ICI



Dimanche, au cinéma Pathé des Rives de l'Orne, les danseurs du théâtre Bolchoï de Moscou jouent "La Mégère apprivoisée" en direct de Moscou. 2H15 de danse non-stop, à vivre assis dans un fauteuil de cinéma à Caen. C'est ce dimanche à 16h. L'entrée varie de 6€ à 28€.

ORNE

Samedi, à Réveillon, vous allez pouvoir assister à une pièce de théâtre. «Bienvenue dans l'immeuble» interprétée par Ma Joyeuse Compagnie. Lorsque la famille Mercier emménage, elle ne s'attend pas à rencontrer des voisins aussi agités. C'est ce samedi à 20h30, à la salle des fêtes Le bourg à Réveillon.

Dimanche, un après-midi jeux de société avec «Au coin du jeu» est proposé à Alençon. Il y aura des jeux de société, des jeux de plateau ou encore des jeux en bois. Un goûter et une tombola seront mis en place. C'est ce dimanche à partir de 14h à l'Espace Pyramide au Théâtre d'Alençon. C'est gratuit et ouvert à tous. Toutes les infos ICI