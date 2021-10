Petit-Quevilly : l'auteur des coups de couteau rattrapé par son ADN

Les faits se déroulent le 16 mars 2014 à la sortie de la boîte de nuit Bagatelle situé boulevard du 11 Novembre à Petit-Quevilly. Il est 3h50 lorsqu'une jeune femme sort de la boîte de nuit et se fait importuner par deux individus.

Cinq coups de couteau

L'un de ses amis décide d'intervenir pour l'aider. L'un des deux agresseurs sort alors un couteau qu'il exhibe devant le jeune homme. Ce dernier, apeuré, prend la fuite à pied vers le rond-point des Bruyères. Il est rattrapé par les deux individus qui le font chuter au sol. Le porteur du couteau lui assène plusieurs coups, dont un au visage, au thorax et au doigt. C'est le vigile de la boîte de nuit qui met finalement en fuite les deux agresseurs.

Rattrapé par son ADN

L'auteur des coups de couteau avait oublié sa veste dans le vestiaire. Elle a été saisie et donnée au laboratoire de la police scientifique de Lille. L'ADN a permis d'identifier un individu sans papier et sans domicile, qui avait usurpé trois identités. Une diffusion locale permet de reconnaître l'individu à Elbeuf, vendredi 15 janvier. Il est interpellé pour violences volontaires avec arme en réunion. Lors de son audition, l'homme se présente sous un nouveau nom mais ne présente aucun papier officiel et nie les faits. La victime le reconnait pourtant formellement.

Le suspect été déféré au parquet samedi 16 janvier en vue d'une comparution immédiate ce mardi 20 janvier. Il a été placé en détention en attendant son jugement.