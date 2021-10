Arctic Monkeys sort un nouvel album!

Le groupe Arctic Monkeys emmené par Alex Turner, sort son nouvel album la semaine prochaine. Suck it and See, 4ème album du groupe, débarque 2 ans après Humbug, leur précédent opus. Il n'y a pas à dire, ça sonne fort : comme la dernière fois, Alex Turner et sa bande ne livrent que dix titres, mais ce sont dix bombes rock à écouter bien fort. Paru sur Internet hier, vous pourrez le découvrir sur le tendanceouest.com rubrique musique.

A écouter via ce lien : Cliquez-ici!

Bono et The Edge publieront le 13 juin prochain la bande-originale qu'ils ont composée pour la très attendue comédie musicale Spiderman. Les 14 chansons de "Rise Above 1" ont toutes été co-écrites par les deux complices de U2.La plus chère production de l'histoire de Broadway avec un budget de 65 millions de dollars a rencontré de réelles difficultés pour le lancement comme plusieurs accidents de ces acteurs sans trop de gravité mais qui a retardé le lancement de la comédie musicale.

La première de "Spiderman : Turn off the dark", dont le rôle-titre est incarné par Reeve Carney, doit avoir lieu le 14 juin à Broadway.



Après l'apparition sur scène de David Gilmour et Nick Mason aux côtés de Roger Waters, lors d'un récent concert à Londres de ce dernier pour la tournée "The Wall Live", les fans espéraient de nouveau une reformation de Pink Floyd. Interrogé par la presse britannique, Roger Waters a coupé court à toute rumeur : "Je suis heureux d'avoir été au sein de ce groupe pendant 20 ans. Je pense que nous avons fait de belles choses ensemble mais je n'ai plus envie de relancer l'aventure".

Après un premier concert hier à Bercy le 30 mai, et ce soir, il reviendra le 30 juin et le 1er juillet dans la célèbre enceinte parisienne.