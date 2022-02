France-Monde. Coldplay annonce la sortie d'un nouvel album

Il s'agira du premier opus du groupe Coldplay en quatre ans. "For the last 100 years or thereabouts, we have been working on a thing called Everyday Life", a pu lire une fan, ayant reçu une lettre dactylographiée, précise la BBC. Le courrier précise qu'il sera question d'un double album répondant au titre de "Sunrise" et "Sunset", qui sortira le 22 novembre 2019. Le site des musiciens affiche d'ailleurs sur sa page d'accueil une lune et un soleil, comme faisant écho au titre de leur prochain projet. Si la fameuse lettre a été signée par les quatre membres du groupe, l'heureuse destinataire a cru dans un premier temps à un canular.

Présenté comme le groupe britannique ayant vendu le plus de disques au XXIe siècle, Coldplay a sorti son dernier album "A Head Full Of Dreams", en 2015. La formation a aussi dévoilé l'EP "Kaleidoscope", ainsi que "Live in Buenos Aires". On a aussi pu les entendre avec Pharrell Williams et Stormzy sur l'album "Global Citizen EP1".

Colplay doit également repartir en tournée en 2020 et 2021.

