[Interview] Musique. "Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un son comme ça" : le nouvel album de Dadju et Tayc est disponible !

Après de nombreuses rumeurs concernant leur relation ainsi que des teams qui se sont créées sur les réseaux sociaux pour les mettre en compétition, Dadju et Tayc ont décidé de s'allier et d'offrir un album commun, intitulé Héritage et annoncé en novembre 2023. C'est une déclaration qui avait surpris les fans puisque les deux artistes s'étaient attaqués en public. Finalement, cette division était un coup de marketing qui a les a même menés à sortir un court-métrage Héritage : Le Film, en lien évidemment avec ce nouvel album.

Depuis, les deux chanteurs ont dévoilé plusieurs extraits de ce projet : Makila : Wablé, ainsi que I love You. D'ailleurs, ce dernier cartonne et il est déjà single d'or. "Je pense qu'il est apprécié parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un son comme ça, où l'on chante l'amour", nous dit Dadju.

L'album Héritage est composé de 16 titres avec des univers variés et, surtout, quelques surprises. En effet, Avant l'hiver est une musique pop-rock, à retrouver à la fin de la tracklist. "Il est pour moi hors du commun, c'est un U2, un Linkin Park, version Dadju et Tayc", évoque Tayc.

Ils se sont confiés sur cet album au micro de Tendance Ouest :

Dadju et Tayc ont joué pour l'ouverture de la CAN au mois de janvier ainsi que jeudi 15 février à l'Accor Arena de Paris, qui affichait complet. Héritage va leur apporter encore de nombreuses surprises avec, d'abord, ces trois dates qui sont prévues à la Seine Musicale à Paris les 24, 25 et 26 mai et puis, ensuite, une tournée qui devrait être annoncée prochainement.