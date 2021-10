Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 16 et 17 janvier

MANCHE

Ce week-end, à Coutances, le centre d'animation des Unelles propose son 3ème week-end créatif et du savoir faire soi-même. 19 ateliers sont proposés durant les 2 jours entre 14h et 18h. La plupart sont gratuits et certains sont adressés aux enfants.

Samedi, un atelier parents-bébés est proposé à Cherbourg-Octeville. Par des berceuses, des comptines et des chansons, la conteuse de la Compagnie à deux pas éveille les bébés au pays des contes et des histoires. Un vrai moment de complicité qui permet aux parents d'enrichir leur répertoire. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 10h à l'espace jeunesse de la bibliothèque Jacques Prévert. C'est gratuit.

Samedi, l'agence musicale régionale le Far a choisi le Circuit pour accueillir l’édition 2016 des iNOUïS du Printemps de Bourges. Une sorte de tremplin dont a notamment bénéficié Christine and The Queens avant la carrière qu'on lui connaît. A noter que le groupe manchois Alphabet est en finale du concours. L'entrée est gratuite mais il faut simplement retirer un billet «invitation» ICI Rendez-vous salle du Vox à 20h45.

CALVADOS

A l'occasion de la sortie du nouvel album de Maissouille, Born To Rave Audiogenic présente une soirée spéciale ce samedi au Cargö à Caen. La soirée démarre à 23h pour se terminer vers 6h du matin, comptez 15€ la place en prévente et 18€ sur place. Plus d'infos ICI



Dimanche, assistez au Ballet de la Belle au Bois Dormant au Zénith de Caen. Le célèbre Ballet de Tchaïkovsky interprété par le Ballet impérial de Moscou, le Russian Classical Ballet. C'est ce dimanche à 15h30 au Zénith de Caen. L'entrée varie de 45€ à 55€. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Une contrebasse, une batterie, un trombone et trois musiciens. L'orchestre de Caen propose deux mini-concerts aux tonalités jazz, à la découverte de Charles Mingus, un célèbre musicien jazz des années 50-60. C'est ce dimanche à 15h30 et à 17h, à la salle des fêtes de Louvigny. L'entrée est à 3€. Plus d'infos ICI



Dimanche, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre à 17h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45 pour la composition des équipes.

ORNE

Dimanche, se tient la 6ème édition de la Battle Sixty-One à Argentan. Les meilleurs danseurs internationaux, provenant des quatre coins du monde, se donnent rendez-vous pour s'affronter. Rendez-vous, ce dimanche, à 14h au Hall du Champ de foire pour en profiter. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 2ème édition des Dimanches après-midi à l'Aigle. De 14h à 17h, vous allez pouvoir profiter de jeux de bar : billard, baby-foot, jeux de fléchettes, et bien d'autres. Rendez-vous, ce dimanche, salle Verdun. Plus d'infos ICI

Dimanche, l'ensemble de l'école de musique de Mortagne vous ouvrent les portes des Palais d'Orient. Plongez dans l'ambiance des mille et une nuits, à travers des musiques envoutantes aux origines persanes, indiennes et arabes. Le concert annuel a lieu ce dimanche à 15h30 au Carré du Perche. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Plus d'infos ICI