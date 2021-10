Rugby : final explosif pour l'Ovalie Caennaise

Les rugbywomen caennaises ont signé leur plus large succès de la saison en région parisienne. « C'était quasiment un match gagné d'avance vu les résultats de Chilly cette saison, ne cache pas l'entraîneur Patrick Ichambre. On ne peut pas comparer les deux équipes. On a passé 90 % de notre temps dans leur camp. On a réussi à retrouver les enchaînements mis en place, à transformer le jeu rapidement, mais on a tout de même commis des petites fautes. Ce n'était pas un match parfait. »

Loin des premières places

Caen aurait pu alourdir la marque, mais cette quatrième victoire consécutive conforte sa bonne fin de saison. Sixièmes pendant quasiment tout le championnat, les Normandes échouent à deux petites longueurs de la cinquième place. Dans un championnat à deux vitesses, elles ont fini loin des premières mais ont tout de même signé quelques performances notables. Perpignan et Rennes, respectivement premier et deuxième du classement, sont ainsi tombés dans la capitale bas-normande.